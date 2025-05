ราชันฆ่าไม่ตาย! “น้องโอ๋” ลุยแหลกล้างแค้น “ก้องธรณี” ศึก ONE Fight Night 31

จบลงไปอย่างสนุกตื่นเต้นสมการรอคอย สำหรับศึก ONE Fight Night 31 ที่ยิงสดสู่สายตาแฟนกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” สามารถล้างแค้นเอาชนะ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ไปได้แบบสุดมัน ขณะที่ “ไท รูโทโล” รักษาบัลลังก์ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) ครั้งที่ 2 เอาไว้ได้สำเร็จส่วน “ซ้ายฟ้าผ่า" เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวัง หลังถูก “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะไปได้แบบสุดช็อกแฟนมวยทั้งสนามคู่เอกของรายการ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เปิดศึกรีแมตช์ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ซึ่งภาพรวมเกมการชกตลอดทั้ง 3 ยก ออกมาสนุกสุดมันสมการรอคอย ต่างฝ่ายต่างรัวอาวุธใส่กันไม่มียั้ง จบครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “น้องโอ๋” ที่เข้าทำได้จะแจ้งมากกว่า สามารถแก้มือได้สำเร็จด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ติดมือกลับบ้านไปแบบสุดเซอร์ไพรส์คู่รอง “ไท รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต จากสหรัฐอเมริกา ป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2 จาก “แดนเต ลีออน” ผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่าจากแคนาดา ที่เคยผลัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้ง โดยผลปรากฏว่าเป็น “ไท” ที่เปิดเกมบุกได้อย่างดุดันตลอด 10 นาทีของการแข่งขัน เอาชนะ “แดนเต” ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ รั้งบัลลังก์เอาไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ มวยหมัดหนักจากเชียงใหม่ ออกโรงรับน้องโหด “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” นักสู้เจ้าของสัญญา ONE ฉบับที่ 23 จากเวที ONE ลุมพินี ชาวรัสเซีย ที่มาโชว์ฝีมือครั้งแรกบนเวที ONE (ใหญ่) ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดยผลปรากฏว่าเป็น “อับดุลลา” ที่ระเบิดฟอร์มพลิกนรก หลังถูก “เสมาเพชร” กดร่วงเสียนับไปก่อน กลับมาไล่ถล่มเอาคืนแบบไม่ยั้ง จนพลิกกลับมาชนะทีเคโอได้ในยกที่ 2 ประเดิมแต้มชัยแรกบนเวที ONE (ใหญ่) ไปอย่างประทับใจสำหรับศึกนี้ มีนักกีฬาเพียงหนึ่งเดียวที่ระเบิดฟอร์มโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท) ติดมือกลับบ้าน ได้แก่ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย”สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 31คู่เอก น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)คู่รอง ไท รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดนเต ลีออน (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต)อาโบลฟาซล์ อาลีปูร์อันดี ชนะน็อก เลียม โนแลน นาทีที่ 0:59 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต)ลูคัส กาเบรียล ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง หลีเผิง (MMA รุ่นไลต์เวต)อับดุลลา ดายาคาเอฟ ชนะทีเคโอ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:44 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)อาคีฟ กูลูซาดา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฌอน คลิมาโค (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)จอร์แดน เอสตูปินาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาลี ซาลโดเอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH