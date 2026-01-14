ดับแล้ว 22 ราย เจ็บ 67 ราย “พิพัฒน์”สั่งสอบด่วนเหตุเครนก่อสร้างไฮสปีด”ไทย-จีน”หล่นทับขบวนรถไฟ เผย ITD รับเหมา สัญญา 3-4 งานคืบกว่า 99% แล้ว

“พิพัฒน์” สั่งตรวจสอบเข้มเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถไฟ และแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย อธิบดีกรมรางผู้ว่าฯ การรถไฟลงพื้นที่ เผยจุดเกิดเหตุเป็นงานก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด มี ITD เป็นผู้รับเหมา ผลงานกว่า 99% ขณะที่ ITD ยังมีสัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย และสัญญา 3-1 ช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ที่ร่วมกับ CREC No.10
วันนี้ (14 มกราคม 2569) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ได้รับรายงานเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี บริเวณช่วงระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น–สถานีสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จากนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แล้ว
นายพิพัฒน์กล่าวว่า จากรายงานเบื้องต้นที่ได้รับทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย และ ณ เวลานี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 12 ราย โดยแบ่งเป็น ตู้ 2 เสียชีวิต 7 ราย, ตู้ 3 เสียชีวิต 5 ราย ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานในพื้นที่
และมีรายงานเพิ่มเติมระบุว่า ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 มีผู้โดยสารและพนักงานรวมทั้งสิ้น 195 คน โดยเป็นจำนวนที่นับตามผังที่นั่งของขบวนรถ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยืนยันตัวบุคคล และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
นายพิพัฒน์กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมแสดงความห่วงใยต่อผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคน โดย ได้สั่งการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ทันที เพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด รอบด้าน และให้รายงานผลอย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
รวมถึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่ หากเข้าข่ายตามกฎหมายจะได้เร่งประสานสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้การเยียวยาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด
ด้าน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ได้เร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุของอุบัติเหตุ และมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯรฟท. ระบุว่า
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่ออำนวยการช่วยเหลือผู้โดยสาร
ประสานหน่วยแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บได้นำส่ง
รพ.สีคิ้ว, รพ.ปากช่องนานา (อำเภอปากช่อง) รพ.เทพรัตน์
(ต.โคกกรวด) รพ.กรุงเทพราชสีมา (อ.เมือง นครราชสีมา)
รายงานข่าว ล่าสุด พบว่าผู้บาดเจ็บ จำนวน 67
ราย เสียชีวิต จำนวน 22 ราย
สำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา งานโยธา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. วงเงิน 9,848 ล้านบาท มี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) เป็นผู้รับจ้าง สัญญา เริ่มต้นวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2567 มีการขยาย เวลา 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ไปสิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และครั้งที่ 2 ขยายสัญญาไปสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ผลงานก่อสร้าง ณ เดือน ธ.ค. 2568 คืบหน้า 99.540% เร็วกว่าแผน 3.970% (แผนงาน 95.570 %)
ทั้งนี้ บ. อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับจ้างงานโยธา โครงการรถไฟไทย-จีน เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา จำนวน 3 สัญญา โดยนอกจากสัญญา 3-4 อีก 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 6,573 ล้านบาท และ สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม. วงเงิน 9,348.99 ล้านบาท สัญญานี้อิตาเลียนไทยฯ รับจ้างในนาม กิจการร่วมค้า ITD - CREC No.10 จำกัด ร่วมกับพันธมิตร ซีอาร์อีซี