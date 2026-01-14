ด่วน! เครนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟ ยอดดับเพิ่มเป็น 22 บาดเจ็บกว่า 30 อิตาเลียนไทยฯ รับเหมาอีกแล้ว

วันนี้ (14 ม.ค. 69) เวลาประมาณ 09.15 น. เกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงถล่มลงมาทับขบวนรถไฟกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 3 ตู้ ที่วิ่งอยู่บนรางด้านล่าง จนรถไฟตกรางและมีไฟลุกไหม้ บริเวณบ้านถนนคด หมู่ 11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เบื้องต้นพบผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บแล้วจำนวน 30 ราย
รถไฟขบวนดังกล่าวเป็นขบวน 21 กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี ออกจากสถานีหนองน้ำขุ่น 09.13 น. โดยเหตุเกิดช่วงระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่นกับสถานีสีคิ้ว ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและคนทำงานที่โดยสารมาตั้งแต่สถานีปากช่อง เพื่อไปเรียนและทำงานในต่างอำเภอ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปตรวจสอบซากรถไฟ พบมีผู้เสียชีวิตจำนวน 7 ราย อยู่ใน 1 ตู้ ซึ่งตู้รถไฟดังกล่าวผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกู้ร่างผู้เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา หน่วยกู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้ว หน่วยกู้ภัยสว่างวิชาปากช่อง และกู้ภัยสูงเนิน ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากซากรถไฟรีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเช่น ะรงพยาบาลสีคิ้ว โรงพยาบาลสูงเนิน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
มีรายงานเพิ่มเติมว่า จุดเกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา งานโยธา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด มีผู้รับจ้างคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) เป็นผู้รับเหมา
ล่าสุดเมื่อ เวลา 11:11 น. มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 22 ราย บาดเจ็บกว่า 50 ราย ติดข้างในตู้รถไฟกว่า 100 ชีวิต
ข้อมูล-ภาพบางส่วนจาก ทีมข่าว-ภาพ อำเภอสีคิ้ว / Ramphaphak Nooplai