ปะทะหนัก! ทหารไทยเสียชีวิต 4 บาดเจ็บ 5 กัมพูชากระหน่ำยิงปืนใหญ่ หวังยึดคืนเนิน 677

อุบลราชธานี-ทหารกัมพูชา ยังไม่ยอมแพ้! ยังพยายามชิงคืน เนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เผยกระหน่ำยิงปืนไร้แรงสะท้อน (ปรส.)ใส่ทหารไทย ผลทำให้ทหารไทยเสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย
บ่ายวันนี้ ( 13 ธ.ค.) รายงานการปะทะระหว่างทหารไทย กับทหารกัมพูชา ที่พยายามเข้าชิงพื้นที่เนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี คืนจากทหารไทย โดยระดมยิง ปรส.(ปืนไร้แรงสะท้อน) ส่งผลให้มีทหารไทยเสียชีวิต 4 ราย ได้แก่ จ.ส.อ.ดำรงเกียรติ แก้วกระจ่าง, พลทหารมุสตากีม เจ๊ะมะ, จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี และพลทหารไม่ทราบชื่อ
มีทหารได้รับบาดเจ็บอีก 5 ราย ได้แก่พลทหารอุสมาน ฮาลี, พลทหารโชคชัย เนียมแสง, ส.อ.กฤษฎากร ถาวร, จ.ส.ต.นพนันท์ จันดาแดง และพลทหารคอลิต หมุดกะเหล็ม
เบื้องต้นนายทหารเสนารักษ์ กำลังทยอยส่งตัวลงมาจากด้านบนลงมารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองอุบลราชธานี โดยมีการส่งเฮลิคอปเตอร์และรถพยาบาลไปรับคนเจ็บมารักษาอย่างเร่งด่วน