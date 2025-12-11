ผบ.ทบ.เยี่ยมทหารบาดเจ็บจากชายแดนด้านอุบลฯ ยันทหารแนวหน้ากำลังใจดีพร้อมสู้กับเขมร

อุบลราชธานี-ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งถูกนำตัวมารักษา รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ประจำจังหวัด ยืนยันทหารทุกคนกำลังใจดี รักษาตัวหายแล้ว จะขอกลับไปแนวหน้าเพื่อสู้กับกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลโทบุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเข้าเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันตามพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา ด้านจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งถูกนำตัวมารักษาโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ยืนยันทหารทุกคนกำลังใจดี รักษาตัวหายแล้ว จะขอกลับไปแนวหน้าสู้กับกัมพูชา
พร้อมยังให้กำลังใจทหารและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง และให้กำลังใจญาติของกำลังพล กองทัพบกดูแลทหารทุกนายเหมือนครอบครัวเดียวกัน โดยแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการป่วยของทหารที่บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังได้ให้กำลังใจและยกย่องในความเสียสละของทุกนายที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมให้ผู้บังคับหน่วยดูแลสิทธิสวัสดิการและครอบครัวของกำลังพลอย่างดีที่สุด