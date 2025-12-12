ช่องอานม้าเสียรบพิเศษอีก 1 นาย ถูกสะเก็ดระเบิด BM 21 เจ็บ 2

อุบลราชธานี-ทหารรบพิเศษพลีชีพ 1 เจ็บอีก 2 จากการปะทะกันอย่างหนักบริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ เตรียมส่งศพทหารกล้ากลับบ้านเกิด จ.ลพบุรี
วันนี้( 12 ธ.ค.) หลังเกิดการปะทะกันอย่างหนักระหว่าทหารไทยกับกัมพูชาที่เนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยทหารกัมพูชาใช้อาวุธหนักจรวด BM21 ยิงถล่มใส่ทหารไทยจำนวน 3 ชุด ทำให้ ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน สังกัด รพศ.1พัน.2 พนักงานวิทยุ ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ศรีษะทำให้เสียชีวิตทันที
นอกจาก ส.อ.พชร แล้วยังมีทหารได้รับบาดเจ็บอีก 2 คน คือ ส.ท.พีรภัทร เจนจบ สังกัด รพศ.1พัน.1 ถูกยิงที่แขนซ้าย ส.อ.สุรศักดิ์ สระแสง สังกัด รพศ.1พัน.2 ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่เบ้าตา ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทางรถยนต์
สำหรับร่างของ ส.อ.พชร เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลสนามไปยังแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี หลังจากทำการชันสูตรตามขั้นตอนแล้ว จะนำร่างของ ส.อ.พชร ไปบำเพ็ญกุศลที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ก่อนจะส่งกลับบ้านเกิดที่จังหวัดลพบุรีต่อไป