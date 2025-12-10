ส่งตัวรักษาด่วน! จ.ส.อ.ถูกเขมรซุ่มยิงด้านหลังที่ช่องอานม้า อาการสาหัส

อุบลราชธานี-ทหารเขมรซุ่มยิง จ.ส.อ.ถาวร รวบรวม ขณะทำการสู้รบที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน กระสุนเข้าแผ่นหลังทะลุหน้าท้อง ต้องส่งตัวมารักษาต่อในตัวจังหวัดอุบลฯ โดยด่วน เนื่องจากมีอาการสาหัส สำหรับช่องอานม้า ยังมีการปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 16.52 วันนี้( 10 ธ.ค.)เจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์นำตัว จ.ส.อ. ถาวร รวบรวม สังกัด ร.9 พัน.1 ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงบริเวณฐานมะนาว ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรถพยาบาลนำตัวมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ อ.วารินชำราบ
เมื่อ จ.ส.อ.ถาวรเดินทางมาถึง แพทย์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แพทย์ได้ประเมินอาการ จ.ส.อ.ถาวร มีอาการหนัก จึงส่งไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดในทันที
จากรายงานเบื้องต้นทราบว่า จ.ส.อ.ถาวร กำลังประจำการอยู่ภายในฐาน ได้ถูกทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจากด้านหลัง กระสุนทะลุช่องท้องด้านหน้าอาการสาหัส แพทย์สนามได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งมารักษาต่อในตัวจังหวัด
สำหรับบรรยากาศที่ช่องอานม้าตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้ ยังคงมีการยิงปืนใหญ่ปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายเป็นระยะ