"สุริยะ"ถก”สภาวิศวกร”ศึกษามาตรฐานไฮสปีดจีน ก่อสร้างเฟส 2 ใช้”ที่ปรึกษา-วัสดุ”ในประเทศ

"สุริยะ" ถกสภาวิศวกร หาทางส่งเสริมผู้ประกอบการและใช้วัสดุไทยในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน เฟส 2 สั่ง รฟท.-ขร.ร่วมศึกษามาตรฐานจีน เพื่อกำหนดเทคนิคและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในไทย และใช้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไทย
วันนี้ (14 สิงหาคม 2568) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนพร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกับนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ นายกสภาวิศวกร และคณะ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมบุคลากรวิศวกรไทย ผู้ประกอบการไทย และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ซึ่งสภาวิศวกรได้นำเสนอ 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1. วัสดุก่อสร้าง 2. งานทดสอบวัสดุและการควบคุมคุณภาพ 3. แบบก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้าง และ 4.บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้พยายามผลักดันเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรไทยและผู้ประกอบการไทย รวมถึงการใช้วัสดุภายในประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางราง (ขร.) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.)และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ศึกษาข้อกำหนดทางเทคนิคตามมาตรฐานจีน เพื่อกำหนดเทคนิคและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในไทย และให้ รฟท. พิจารณาใช้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไทย ในการดำเนินโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย
ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้ง สทร. เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งจะรวมถึงการบำรุงรักษาทั้งระบบฯ และในอนาคตได้วางเป้าหมายในการผลิตขบวนรถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในประเทศ โดยกระทรวงฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางราง และการสร้างฐานการผลิตรถไฟมาตรฐานสากลภายในประเทศ ไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
สำหรับ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 357.12 กิโลเมตร (กม.) กรอบวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 341,351.42 ล้านบาท โดยแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ 1. งานรถไฟความเร็วสูง วงเงินรวม 335,665.21 ล้านบาท 2. งานศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านาทา วงเงินรวม 5,686.21 ล้านบาท
ซึ่งในส่วนของงานรถไฟความเร็วสูง วงเงินรวม 335,665.21 ล้านบาท นั้น มีค่าก่อสร้างงานโยธา กรอบวงเงิน 235,129.40 ล้านบาท โดย รฟท.จัดทำ TOR เสร็จแล้ว เตรียมประกวดราคาหาผู้รับจ้าง โดยแบ่งงานก่อสร้างงานโยธา 8 สัญญา โดยเป็นงานโยธาก่อสร้างเส้นทาง 7 สัญญา และงานโยธาศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย 1 สัญญา