ฮือฮา! คลิปเปรตโผล่กลางเมือง "แพรรี่" ท้าพิสูจน์ ถ่ายภาพใบหน้าเปรตได้รับ 1 แสน

จากกรณีคลิปวิดีโอที่วัยรุ่นแตกตื่นคิดว่าเป็น "เปรต" ล่าสุด "แพรรี่ ไพรวัลย์" ออกโรงวิเคราะห์ มองว่าน่าจะเป็น "เครนก่อสร้าง" พร้อมท้าทายชาวเน็ตด้วยเงินรางวัล 100,000 บาท หากใครสามารถถ่ายภาพใบหน้าเปรตได้อย่างชัดเจน และ 2,000 บาท สำหรับภาพเฉลยที่ไม่ใช่เปรต งานนี้ต้องลุ้นว่าจะมีใครไขปริศนาสิ่งลี้ลับได้หรือไม่!
จากกรณี เมื่อวันที่ 8 กส.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอภาพบริเวณใต้สะพานภูมิพล โดยเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างตกใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะสูงใหญ่ขยับได้จนต่างพากันคิดไปว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือเปรต ซึ่งคลิปดังกล่าวได้สร้างความสนใจให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด วันนี้ (10 ส.ค.) "แพรรี่ ไพรวัลย์" ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยมองว่าสิ่งที่กลุ่มวัยรุ่นเห็นกันนั้นน่าจะเป็นเครนก่อสร้าง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เมื่อมีคนบอกว่าเจอเปรตหลังค่อมแถวสมุทรปราการ ดิฉันพร้อมจ่ายให้ 100,000 บาท ถ้าสามารถถ่ายใบหน้าเปรตแบบชัดๆ มาให้ดูได้ค่ะ"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตขี้สงสัยถามกลับว่าแล้วทำไมเครนถึงขยับได้ ซึ่ง "แพรรี่" ก็ได้บอกกลับไปว่าอาจจะเป็นเครนที่ตั้งอยู่บนเรือจึงสามารถขยับได้ นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้ระบุอีกว่า "คนแถวนั้นว่าไงคะ ถ้าใครมีรูปเฉลยว่าไม่ใช่เปรต ดิฉันให้ 2,000"