(คลิป)เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารตกรางไฟลุกท่วม ดับพุ่งกว่า 20 ราย เจ็บกว่า 40 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ด่วน! เกิดอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารตกรางไฟลุกไหม้ ที่ อ.สีคิ้ว โคราช เบื้องต้นเสียชีวิตพุ่งกว่า 20 ราย บาดเจ็บกว่า 40 ราย ติดในตู้รถไฟ
เมื่อเวลา 09.05 น. วันนี้ (14 ม.ค.) เกิดอุบัติเหตุเครนยกสะพานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่รับผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ ปลายทาง จ.อุบลราชธานี เป็นเหตุให้ขบวนรถไฟตกรางและเกิดเพลิงลุกไหม้ มีผู้โดยสารเสียชีวิตคาซาก พบร่างแล้ว 22 ราย ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน 40 ราย เหตุเกิดที่บ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา, หน่วยกู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้ว, หน่วยกู้ภัยสว่างวิชาปากช่อง และกู้ภัยสูงเนิน ได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากซากรถไฟ รีบนำส่ง รพ.สีคิ้ว รพ.สูงเนิน และ รพ.มหาราชนครราชสีมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากเครนที่กำลังก่อสร้างสะพานรถไฟความเร็วสูงได้หล่นลงมาขวางรางรถไฟ ขณะเดียวกันรถไฟโดยสารสาย กทม.ปลายทาง อุบลราชธานี วิ่งมาด้วยความเร็วสูงพอดี จึงพุ่งชนเครนอย่างจังเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เป็นเหตุให้เครนที่อยู่ข้างบนขบวนโดยสารร่วงลงมาทับขบวนรถไฟซ้ำอีก ส่งผลให้รถไฟตกรางและผู้โดยสารเสียชีวิตคาซากรถไฟทันที พบร่างแล้ว 22 ราย และติดอยู่ภายในอีกหลายราย บาดเจ็บกว่า 40 ราย