(คลิป) รถตู้แหกโค้งลงเขาวังน้ำเขียว พลิกคว่ำทับผู้โดยสารดับ 2 ศพ สาหัสติดในซากรถหลายราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รถตู้โดยสารแหกโค้งทางลงเขาวังน้ำเขียว โคราช พลิกคว่ำ ทับผู้โดยสารดับคาที่ 2 ศพ บาดเจ็บสาหัสอีก 14 ราย ในจำนวนนี้ติดอยู่ในซากรถ 4 ราย กู้ภัยเร่งใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ.วังน้ำเขียวและรพ.มหาราชนครราชสีมา
วันนี้ (5 ม.ค.69) เมื่อเวลา 09.05น. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารพลิกคว่ำตกไหล่เขาล้อชี้ฟ้า ถนนทางหลวงหมายเลข 304 สาย ราชสีมา-กบินทร์บุรี บริเวณโค้ง วนศาสตร์ ขามุ่งหน้าเข้า จ.นครราชสีมา ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 2 ราย และในจำนวนนี้มีผู้โดยสารติดคาซากรถ 4 ราย หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดอุดมทรัพย์และใกล้เคียงได้เร่งใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ.วังน้ำเขียวและรพ.มหาราชนครราชสีมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถตู้โดยสารคันดังกล่าวรับผู้โดยสารจากพัทยา จ.ชลบุรี มุ่งหน้าเข้า จ.นครราชสีมา จำนวน 16 ราย รวมคนขับ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเขารถเกิดเสียหลักชนกาดเลนที่กั้นถนนและพลิกคว่ำลงไหล่เขาล้อชี้ฟ้าและทับผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่ 2 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 14 ราย ดังกล่าว
