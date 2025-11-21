xs
“ม้าเหล็ก”ขบวนกรุงเทพฯ-อุบลฯ ขยี้กระบะนักดนตรีพังยับคาราง คนขับดับติดในซากรถ ที่โคราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ม้าเหล็กขบวนกรุงเทพฯ-อุบลฯ พุ่งชนกระบะพังยับเยินคารางรถไฟ กระแทกอัดคนขับกระบะเป็นนักดนตรีเสียชีวิตติดในซากรถ ที่ อ.สูงเนิน โคราช

วันนี้ ( 21 พ.ย.68) เวลา 03.55 น. หน่วยกู้ภัยสว่างแสงธรรมฯ อำเภอสูงเนินจ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์กระบะ จุดเกิดเหตุทางข้ามรถไฟ บริเวณ สวนสาธารณะกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา มีคนติดอยู่ในรถกระบะ 1 ราย


หน่วยกู้ภัยสว่างแสงธรรมฯ ได้นำอุปกรณ์ตัดถ่าง พร้อมทีมกู้ชีพโรงพยาบาลสูงเนิน เข้าตรวจสอบช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุ พบรถไฟขบวนกรุงเทพ-อุบลราชธานี มุ่งหน้าเข้า จ.นครราชสีมา ชนกับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซุซุ สีบรอนซ์เงิน สภาพพังยับเยิน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต ในจุดเกิดเหตุเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อภายหลัง คือ นายชูเกียรติ อัดสูงเนิน อาชีพนักดนตรี อายุประมาณ 40-50 ปี ภูมิลำเนาอยู่ หมู่1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะยังติดอยู่ภายในซากรถนอกจากนี้ยังพบกระเป๋าใส่กีตาร์อีกจำนวน 3 ใบ ในที่เกิดเหตุ


หน่วยกู้ภัยสว่างแสงธรรมฯ ใช้อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัดถ่างตัดซากรถ ซึ่งใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ และ ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลสูงเนินต่อไป

















