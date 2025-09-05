หวิดสลดยกคัน!รถตู้มุ่งหน้ากลับเชียงใหม่ ชนท้ายรถบรรทุกไต่ขึ้นดอยขุนตาล

ลำปาง - เกิดอุบัติเหตุหมู่..รถตู้อย่างต่ำ 9 ชีวิต ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้ากลับเชียงใหม่ คาดบึ่งขึ้นขุนตาลด้วยความเร็ว พอพ้นโค้งเจอรถบรรทุกน้ำอัดลมกำลังไต่ขึ้นดอยหักหลบไม่ทัน ชนตูมสนั่น คนนั่งหน้าเจ็บติดคาคอลโซน 1 ราย
วันนี้(5 ก.ย.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงลำปาง ตำรวจ สภ.ห้างฉัตร ได้รับแจ้งว่ารถตู้นักท่องเที่ยวชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อขนน้ำอัดลม บนถนนสายลำปาง–เชียงใหม่ ขาขึ้น กม.495 (ดอยขุนตาล) ก่อนถึงตู้ยามตำรวจทางหลวงห้างฉัตร ประมาณ 2 กิโลเมตร ท้องที่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อ 02.30 น.เศษที่ผ่านมา จึงไปตรวจสอบช่วยเหลือพร้อมทีมกู้ภัยห้างฉัตร กู้ภัยแม่ตาล กู้ภัยเวียงตาล
เมื่อไปถึงพบรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน.นข 3674 ลำพูน ชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกน้ำอัดลม ป้ายทะเบียนจังหวัดลำปาง สภาพด้านหน้ารถตู้พังยับเยิน และบริเวณเบาะนั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร มีนักท่องเที่ยวหญิง 1 ราย ถูกเหล็กคอนโซลของรถตู้ กดทับขา ได้รับบาดเจ็บติดภายใน อาสากู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวออกมา และรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนคนขับรถตู้ไม่ได้รับบาดเจ็บ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถตู้รับนักท่องเที่ยวออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้โดยสาร นั่งมาประมาณ 9 คน ระหว่างขึ้นดอยขุนตาล ซึ่งเป็นทางโค้งและเนินชัน คาดว่ามาด้วยความเร็ว จังหวะเดียวกับรถบรรทุกน้ำอัดลมที่บรรทุกเต็มคันกำลังไต่ขึ้นเขาช้าๆ จึงหักหลบไม่ทัน พุ่งชนท้ายฝั่งขวาของรถบรรทุกอย่างแรง
ด้านคนขับรถบรรทุกให้การว่า ขับออกจากลำปางได้ประมาณครึ่งชั่วโมง กำลังจะไปส่งน้ำอัดลมที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางได้ยินเสียงดังคล้ายมีรถมาชนท้าย เมื่อจอดลงมาดูพบว่ารถตู้ชนท้ายและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกที่เกิดเหตุ และประสานรถยกนำรถตู้เคลื่อนย้ายออกจากถนน พร้อมสอบปากคำทั้งคนขับรถตู้และรถบรรทุก เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป