เทรลเลอร์ 18 ล้อหลับใน พุ่งชนทับกระบะติดไฟแดงดอกคำใต้พังยับ ดับ 1 เจ็บ 4 รวมเด็กด้วย

พะเยา - เกิดอุบัติเหตุอุทาหรณ์สุดสลด..คาดคนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ล้อ หลับใน พุ่งชน-ทับกระบะชาวดอกคำใต้ จอดติดไฟแดงรอพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นในตัวเมืองพะเยา จนพังยับติดพื้นถนน คนขับดับ 1 เจ็บอีก 4 มีเด็กอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รับแจ้งเหตุสุดสลดรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ล้อ พุ่งชนรถกระบะที่จอดติดไฟแดง บริเวณถนนดอกคำใต้–พะเยา แยกบ้านสันจกปก มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย เมื่อ 19.00 น.เศษที่ผ่านมา (11 ส.ค.68) จึงรุดไปตรวจสอบเหตุพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.พะเยา และหน่วยกู้ภัยหลายหน่วย
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กธ-3148 พะเยา ถูกชนและทับโดยรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ล้อ ทะเบียน 70-1384 เพชรบูรณ์ จนตัวรถยุบพังทั้งคัน ภายในพบผู้เสียชีวิต 1 รายซึ่งเป็นผู้ขับขี่ทราบชื่อต่อมาคือ นายวัชระ ไพบูลย์ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 7 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และผู้บาดเจ็บ 4 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ 6 ขวบ
ทีมอาสากู้ภัยและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้เครื่องตัดถ่าง นำผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่ติดภายในออกมา และนำส่งรงพยาบาลกันอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าครอบครัวผู้ประสบเหตุเดินทางจาก ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ เพื่อไปทานอาหารเย็นในตัวเมืองพะเยา ขณะจอดรอไฟแดงรถบรรทุกเทรลเลอร์18 ล้อ ได้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงโดยไม่เบรก พุ่งชนท้ายและทับกระบะทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับรถบรรทุกอาจเกิดอาการหลับใน ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ และพุ่งชนจนเกิดเหตุสลด ทางเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป