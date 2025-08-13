รถบัสนำคณะลูกเสือ ชนท้ายกัน 3 คัน เจ็บหลายราย

ราชบุรี – รถบัสนำคณะลูกเสือจากโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี ไปเข้าค่ายที่ราชบุรี ชนท้ายกัน 3 คันซ้อน กระบะตามมาชนซ้ำอีก ทำให้มีคนเจ็บหลายราย. บริเวณหมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วันนึ้ ( 13 ส.ค.) ร.ต.อ.อุเทน อำนวย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โพธาราม ได้รับแจ้งเหตุรถบัสชนกันหลายคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนสายเพชรเกษม ขาเข้าราชบุรี บริเวณหมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีเมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลโพธารามในจุดเกิดเหตุ พบรถบัสยี่ห้อโปรตอน สีเหลือง ชนท้ายกัน 3 คัน และมีรถกระบะโตโยต้าอีก 1 คันพุ่งชนท้ายซ้ำ รถบัสคันแรก ทะเบียน 34-1396 กทม. มีรอยเฉี่ยวชนที่ท้ายรถ คนขับคือ นายชีวา ศรีสุขรถบัสคันที่สอง ทะเบียน 34-1405 กทม. มีรอยชนทั้งด้านหน้าและด้านท้าย คนขับคือ นายกิตติพจร์ ผิวอ่อน รถบัสคันที่สาม ทะเบียน 34-1400 กทม. มีรอยเฉี่ยวชนที่ด้านหน้า และถูกกระบะสีขาวชนอัดติดที่ท้ายรถ คนขับคือ นายวิการนต์ พนัศชาจ
รถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน 5กษ-4796 กทม. ด้านหน้าพังยับเยิน คนขับเป็นหญิง ยังไม่ทราบชื่อ ขณะนี้ได้รับบาดเจ็บ
จากการให้ข้อมูลของ นายวิการนต์ พนัศชาจ คนขับรถบัสคันที่สาม เล่าว่า รถบัสทั้งหมดเป็นของบริษัทเดียวกัน ใช้รับ-ส่งคณะลูกเสือจาก(โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี) จำนวนกว่า 500 คน โดยใช้รถบัสทั้งหมด 14 คัน มีรถนำขบวนและตนเองเป็นคนขับรถบัสคันที่ 14 ซึ่งเป็นคันสุดท้ายของขบวน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถบัสคันหน้าหยุดกระทันหัน ตนพยายามเบรกแต่ไม่ทัน ทำให้พุ่งชนท้ายรถบัสคันที่ 13 และคันที่ 13 ก็ชนต่อกับคันที่ 12 ทันใดนั้น รถกระบะที่วิ่งตามมาข้างหลังพุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรง ส่งผลให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4รายและคนขับรถกระบะ1ราย (สีเขียวทั้งหมด)ร่วมบาดเจ็บทั้งหมด5ราย นอกจากนั้นยังมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดหัวเกิดจากการกระแทกอีก2-3ราย ภายหลังเกิดเหตุ คณะครูได้นำนักเรียนที่เดินทางมากับรถบัสอีก 11 คัน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เข้าพักยังค่ายลูกเสือในตัวเมืองราชบุรีก่อน ส่วนลูกเสือที่อยู่ในรถบัส 3 คันที่เกิดเหตุ และไม่ได้รับบาดเจ็บ ได้รับการดูแลจากคณะครู นำคณะลูกเสือเข้ามานั่งพักในปั้มน้ำมันเพื่อรอรถบัสสำรองมารับเพื่อเดินทางเข้าค่ายลูกเสือต่อไป
ด้านพนักงานสอบสวนจะดำเนินการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป