รถ ม.กีฬาศรีสะเกษชนรถบรรทุกน้ำมันคาแยกบางระกำ ดับเพิ่มเป็นนักตะกร้อ 1 คนขับ 1

พิษณุโลก - คืบหน้าอุบัติเหตุหมู่ รถรับส่งนักนักศึกษา ม.การกีฬาฯ ศรีสะเกษ นำนักกีฬามุ่งหน้าร่วมแข่งขัน “พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 48 สุโขทัย” คนขับจับ GPS เดินทางไปตามเส้นทางสายรอง ชนกับรถบรรทุกน้ำมันคาแยกป่าสัก บางระกำ ล่าสุดดับเพิ่มเป็น 2 ราย เจ็บรวม 8
ความคืบหน้า กรณีอุบัติเหตุหมู่ รถยนต์รถรับส่งนักกีฬา ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นรถ 6 ล้อ ระหว่างนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันที่สุโขทัย เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกน้ำมัน บริเวณแยกป่าสัก พื้นที่ สภ.นิคมฯ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เมื่อคืนที่ผ่านมา(29 ส.ค.68) มีผู้บาดเจ็บ 8 ราย และนักกีฬาวัย 19 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย
กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง 8 ราย เป็นนักศึกษาการกีฬา 7 ราย คือ 1.นายวิรชัย จันทร์เติบ อายุ 21 ปี 2.นายธนธรณ์ จิตรมาลา อายุ 21 ปี 3.นายธนธรณ์ จิตรมาลา อายุ 21 ปี 4.นายธนธรณ์ จิตรมาลา อายุ 21 ปี 5.นายชนะพงศ์ นอกพล อายุ 20 ปี 6.นายณัฐวัฒน์ นาทองคำ อายุ 18 ปี 7.นายอมรเทพ บัวจูม อายุ 18 ปี ส่วนคนเจ็บรายที่ 8 เป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมัน คือ นายธฤต คำชู อายุ 34 ปี
ส่วนผู้เสียชีวิต คือ 1.นายภูมน สมนึก อายุ 19 ปี นศ.ม.การกีฬาฯ ศรีสะเกษ ภูมิลำเนาคลองหลวง จ.ปทุมธานี (เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ) และ 2.นายภัลลภ เปรมนอก อายุ 59 ปี คนขับรถ ม.การกีฬาฯ ศรีสะเกษ (เสียชีวิต ที่ รพ.บางระกำ)
จากการสอบถามทราบว่า ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ที่เป็น นศ.การกีฬา อายุ 19 ปี นั่งหน้ารถมินิบัสร่วมกับคนขับที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั้น เตรียมไปแข่งขันกีฬาที่ จ.สุโขทัย โดยใช้รถมินิบัสจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ แต่ไม่คุ้นชินเส้นทางและจึงใช้ระบบนำทางด้วยระบบ GPS ซึ่งไม่ใช่ทางหลักที่เข้าสุโขทัย เป็นถนนสายรอง วิ่งผ่านอำเภอต่างๆ ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ กระทั่งถึงทางร่วมทางแยกป่าสัก เขต ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จึงเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุ ผู้ที่ทราบข่าวต่างแสดงความเสียใจอาลัยกับครอบครัวของนายภูมน สมนึก นักตะกร้อ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ที่ลาจากไปในวัยเพียง 19 ปี จากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "พลศึกษาเกมส์" ในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย