บอดี้การ์ดเมืองกาญจน์ซิ่งกระบะหลุดโค้ง ชนวงเวียน-พุ่งทะลุกำแพงศาลากลาง ดับทันที

กาญจนบุรี – เกิดอุบัติเหตุสุดสลด หนุ่มบอดี้การ์ดร้านอาหารชื่อดังวัย 29 ปี ขับกระบะเสียหลักเฉี่ยวชนวงเวียนกลางถนน ก่อนพุ่งทะลุกำแพงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รถพังยับ คนขับเสียชีวิตติดคาซาก คาดสาเหตุขับมาด้วยความเร็วสูง
เมื่อเวลา 03.05 น. วันนี้( 31 ส.ค.) ร.ต.อ.ชัยรัตน์ จันทร์อนันต์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนกำแพงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ริมถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี มีผู้เสียชีวิตติดภายในรถ 1 ราย จึงรายงานให้ พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี ทราบ พร้อมนำกำลังตำรวจ แพทย์เวร รพ.พหลพลพยุหเสนา และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ 4 ประตู สีบรอนซ์เทา ทะเบียน กร 9452 กาญจนบุรี สภาพพังยับเยิน กระจกหน้าแตกร้าว ภายในพบศพชายติดอยู่ที่เบาะคนขับ ใบหน้ามีบาดแผลฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมา ใช้เวลานานจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ ก่อนส่งร่างไปชันสูตรที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา
ทราบชื่อต่อมาคือ นายพิทักษ์ หรือ “เกมส์” ศรทอง อายุ 29 ปี ชาว อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี อาชีพบอดี้การ์ดร้านอาหารชื่อดังในตัวเมือง
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบว่ารถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูง เฉี่ยวชนขอบวงเวียนกลางถนน ก่อนเสียหลักพุ่งชนกำแพงศาลากลางจังหวัดจนทะลุเข้าไปด้านใน กำแพงพังเสียหาย 3 ช่อง ระยะยาวกว่า 15 เมตร เสาป้ายหักอีก 2 ต้น
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า ผู้ตายน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วสูงจนไม่สามารถควบคุมรถได้ อย่างไรก็ตาม จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป