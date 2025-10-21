สุดเศร้า! ทหาร–กู้ภัยใช้เรือเคลื่อนศพชายวัย 75 ปีออกจากบ้านน้ำท่วม อ่างทอง

อ่างทอง– เจ้าหน้าที่ทหารและกู้ภัยจังหวัดอ่างทองใช้เรือเข้าช่วยเคลื่อนย้ายร่างชายวัย 75 ปีที่เสียชีวิตภายในบ้านน้ำท่วมในพื้นที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า ก่อนนำศพขึ้นรถกู้ภัยไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถนน
วันนี้( 21 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจากญาติให้ช่วยนำร่างออกจากบ้านที่ระดับน้ำท่วมสูง
ผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ 75 ปี เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปเคลื่อนย้ายร่างออกจากตัวบ้านมายังถนนหน้าหมู่บ้าน เนื่องจากระดับน้ำในบ้านยังสูงและไม่สามารถเดินเท้าเข้าออกได้ ท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดของญาติและชาวบ้านที่มาช่วยกันดูเหตุการณ์ จากนั้นจึงนำศพขึ้นรถกู้ภัยเพื่อส่งไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดถนน
แม้ขณะนี้ฝนจะหยุดตกแล้ว แต่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณคลองโผงเผง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในลักษณะ “แอ่งกระทะ” ประชาชนในพื้นที่หลายหลังคาเรือนยังคงต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกู้ภัยยังคงเฝ้าติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง