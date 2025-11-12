โคราชเฮ! น้ำเขาใหญ่ไหลเติมต่อเนื่อง “เขื่อนลำตะคอง” พุ่งเกิน 50% ส่งผลปีหน้ามีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โคราชเฮ! น้ำจากเขาใหญ่ไหลเติมต่อเนื่อง เขื่อนลำตะคอง เส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเมืองโคราชปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มเป็น 163 ล้าน ลบ.ม. เกิน 50% ของความจุแล้ว ส่งผลให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนตลอดปีหน้า ทั้งการผลิตประปาเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม
วันนี้ (12 พ.ย. 68) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง หรือเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเมืองโคราช ว่า วันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เหนืออ่างฯ โดยเฉพาะมวลน้ำที่สะสมบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง ได้ไหลหลากตามเส้นทางน้ำลงสู่ลำตะคอง ก่อนไหลรวมมาลงยังอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ในห้วงที่ผ่านมา และวานนี้มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ อีก 1.44 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ทำให้ระดับน้ำเก็บกักในอ่างลำตะคอง ล่าสุดอยู่ที่ 163.74 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 52.07% ของความจุเก็บกักทั้งหมด 314.49 ล้าน ลบ.ม. และเป็นน้ำใช้การได้ 141.02 ล้าน ลบ.ม. หรือ 48.34% ของความจุ
ส่งผลทำให้ชาว จ.นครราชสีมาใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.สีคิ้ว, อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รู้สึกอุ่นใจที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองมีน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นเกิน 50% ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในกิจกรรมหลักๆ ทั้งการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค, รักษาระบบนิเวศลำน้ำ, ทำการเกษตรในเขตชลประทาน และมีน้ำป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้า