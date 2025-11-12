คนพิด’โลก-กรมชลฯ ชู “ไก่เทาทอง” ไก่ชนพระเจ้าตากฯ เดินหน้าสร้างเขื่อนท้ายเมืองฯ 1.4 พันล้าน

พิษณุโลก - ยลโฉม "ไก่เทาทอง" ไก่ชนพระเจ้าตากฯ ชูเป็นอัตลักษณ์อาคารบังคับน้ำท้ายเมืองพิษณุโลก 1.4 พันล้านบาท กรมชลฯ คาดมีนาฯ 69 ได้ที่สร้างเสร็จใน 4 ปี ยกระดับน้ำน่าน เอื้อประโยชน์ทั้งชุมชนเมืองพิษณุโลก- พื้นที่เกษตรอีก 20,090 ไร่
นายชำนาญ ชูเที่ยง ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้กรมชลฯ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนสอบถามความคิดเห็นประชาชนรอบๆ พื้นที่โครงการอาคารบังคับน้ำหรือเขื่อนท้ายเมืองพิษณุโลก หลังจากได้รับเงินเหลือจ่ายของกรมชลฯ จำนวน 8 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2567 สมัยอดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลกและเร่งรัดให้ทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานจะสิ้นสุดอายุสัญญา 26 ธ.ค. 68 ที่จะถึงนี้
การสอบถามความคิดเห็นประชาชนถึงการออกแบบ เบื้องต้นได้ข้อสรุป อัตลักษณ์งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เป็น "ไก่เทาทอง" ที่ได้ชื่อเป็นไก่ชนพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างประดับเหนืออาคารบังคับน้ำ มูลค่า 1.4 พันล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน 4 ปี ซึ่งเป็นโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมือง ตำบลงิ้วงาม กักเก็บไว้ในยามฤดูแล้ง และยกระดับน้ำน่านสูงขึ้น เอื้อประโยชน์เทศบาลนครฯ ผลิตประปา
ระดับน้ำที่น้ำน่านในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจะสูงขึ้น อาจมีข้อกังวลในเรื่องค่าระดับน้ำในการเก็บกัก เพราะท่อระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลฯ บริเวณโรงหนังรามาพิษณุโลกต่ำสุดที่ 41.5 เมตร รทก. หากระดับน้ำสูงเกินไป กังวลว่าน้ำจะย้อนเข้าท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้เท่านั้น
โมเดลอาคารก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ "ไก่เทาทอง" ตั้งอยู่ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก จะก่อสร้างในเขตของที่ราชพัสดุ ครอบครองโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมชลประทานกำลังขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อ สนง.ธนารักษ์ คาดว่าจะได้รับอนุมัติ มี.ค. 69 ก่อนจะเริ่มก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน 4 ปี ความจุเก็บกัก 32.69 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 20,090 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 24,885 ไร่