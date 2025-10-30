เงินคามือ! ตร.ชาร์จจับแก๊งตบทรัพย์ อ้าง “ส.ส.เต้-นักการเมืองดังพิษณุโลก” ไถเงินผู้ชนะประมูลงานขนขยะ

พิษณุโลก - ตำรวจร่วมกับผู้เสียหาย ซ้อนแผน..ชาร์จจับนักตบทรัพย์ แอบอ้างอดีต ส.ส.เต้-นักการเมืองพิษณุโลก ข่มขู่-รีดไถผู้ชนะประมูลงานขนขยะ ขอเงินหมื่นบาทแลกอำนวยความสะดวก เจอรวบพร้อมเงินล่อซื้อคามือ
วันนี้ (30 ตุลาคม 2568) พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองพิษณุโลก สั่งการให้ตำรวจชุดสืบจับกุมแก๊งตบทรัพย์-ประมูลงาน หลังเจ้าของ หจก.คิดรุ่งโรจน์ กรีนเซอร์วิส แจ้งความลงบันทึกประจำวันร้อยเวร สภ.เมืองพิษณุโลก ในช่วงเช้า
ผู้เสียหายระบุว่า ชนะประมูลงานเก็บขยะที่ตำบลหัวรอ แต่ถูกขบวนการตบทรัพย์อ้าง อดีต ส.ส.เต้ และนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลกหลายคน รีดไถเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ กระทั่งได้ต่อรองเหลือ 5,000 บาท
จากนั้นพนักงาน หจก.คิดรุ่งโรจน์ ต้องจ่ายเงินไปส่วนหนึ่งก่อนคือ 1,000 บาท เมื่อวานนี้ พร้อมนัดหมายให้ นายบุญลาภ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ที่โทร.มาแอบอ้างรีดไถ มารับเงินที่เหลืออีก 4,000 บาท ช่วงเที่ยงๆวันรุ่งขึ้น (30 ต.ค.)
และเมื่อถึงเวลานัด พนักงานสาว 2 คน ของ หจก.คิดรุ่งโรจน์ กรีนเซอร์วิส ได้นัดให้นายบุญลาภมารับเงินส่วนที่เหลืออีก 4,000 บาท ที่ร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมัน บนถนนสาย 117 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งทันทีที่นายบุญลาภเข้ามานั่งได้สั่งชานม ส่วนพนักงานสาวได้สั่งกาแฟ จากนั้นได้ยื่นเงินสดให้จำนวน 4,000 บาท
นายบุญลาภซึ่งใส่เสื้อสีฟ้าลายสกอตเก็บเงินเข้าในกระเป๋าเสื้อ แต่ยังไม่ทันได้ดื่มชานม จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า 3 นายบุกเข้าชาร์จจับกุม ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนนายบุญลาภต้องควักเงิน 4 พันบาทออกมาด้วยสีหน้าตกใจสุดขีด
แต่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายบุญลาภพร้อมกับเงินสดชนิดแบงก์พันจำนวน 4 ใบ ซึ่งเทียบกับเลขที่ธนบัตรที่ถ่ายสำเนานั้นถูกต้อง นำตัวนายบุญลาภ ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กช 8944 พิจิตร ไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่ สภ.เมืองพิษณุโลกทันที