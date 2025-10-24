xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ แถลง Quick Big Win ด้านพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า เดินหน้าพลังงานสะอาด หนุนโซลาร์ฟาร์ม–โซลาร์สูบน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกรัฐมนตรีแถลง “โครงการไฟฟ้าชุมชน ลดค่าไฟให้ประชาชน” เดินหน้าพลังงานสะอาด หนุนโซลาร์ฟาร์ม–โซลาร์สูบน้ำ สอดคล้องนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล

วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวเรื่อง “โครงการไฟฟ้าชุมชน ลดค่าไฟให้ประชาชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับท้องถิ่น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประชาชนทั่วประเทศ


นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเร่งรัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งกระทรวงพลังงานได้เสนอ โครงการไฟฟ้าชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง

โดยโครงการ จะจัดตั้ง “โซลาร์ฟาร์มชุมชน” ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และอาจมีขนาดย่อยลง เช่น 5 เมกะวัตต์ หรือ 3 เมกะวัตต์ ขึ้นอยู่กับศักยภาพและพื้นที่ของแต่ละชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าในราคาย่อมเยา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายไฟฟ้าในราคาพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการของ “โครงการโซลาร์สูบน้ำ” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการไฟฟ้าชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ มีเป้าหมายในการกระจายระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในระบบชลประทานและประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นทุนหลักในการสูบน้ำเข้าสู่ระบบเกษตรและการผลิตน้ำประปา เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตประปาหมู่บ้าน ลดค่าใช้จ่ายด้านการอุปโภคบริโภคของประชาชน และกระจายการลงทุนไปยังระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ฐานราก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยคาดว่าโครงการจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในรอบสุดท้ายภายในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 หลังจากผ่านการพิจารณาทั้งสองเรียบร้อยแล้ว

นายกฯ แถลง Quick Big Win ด้านพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า เดินหน้าพลังงานสะอาด หนุนโซลาร์ฟาร์ม–โซลาร์สูบน้ำ
นายกฯ แถลง Quick Big Win ด้านพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า เดินหน้าพลังงานสะอาด หนุนโซลาร์ฟาร์ม–โซลาร์สูบน้ำ
นายกฯ แถลง Quick Big Win ด้านพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า เดินหน้าพลังงานสะอาด หนุนโซลาร์ฟาร์ม–โซลาร์สูบน้ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น