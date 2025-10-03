"อนุทิน" ลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามสถานการณ์ชายแดน เป็นกำลังใจให้ทหาร กกล.สุรนารี พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้

นายกฯ สวมชุด อส.ลงพื้นที่ครั้งแรก หลังอำนาจเต็มในการปฏิบัติ หน้าที่ ขน รมต.ความมั่นคง-เศรษฐกิจ ลุยตรวจราชการ จ.สุรินทร์ ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบ ปมชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมลงนาม "ขอเป็นกำลังใจ ให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยชาติประสบชัยชนะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง" ก่อนมอบข้าวสารอาหารแห้ง กระดาษชำระ ให้ทหารป้องกันดินแดน กองกำลังสุรนารี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะประกอบด้วยพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาและมีอำนาจเต็มในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้
โดยเวลา 11.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทาง ถึงจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนจากชุดสูทเป็นเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน อส. สีกากี ของกระทรวงมหาดไทย เดินทางด้วยรถตู้โฟล์ค สีดำ หมายเลขทะเบียน กก 1111 จังหวัดสุรินทร์ เป็นพาหนะ ไปยังกองกำลังสุรนารี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี แม่ทัพภาคที่ 2
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะเข้าสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเข้ารับฟังบรรยาสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ที่ห้อง ประชุมเหมบุตร
ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปดังกล่าวนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมด้วย โดยเขียนข้อความว่า "ขอเป็นกำลังใจและขออำนวยพรให้พี่น้องทหารที่ปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยของชาติทุกคนจงประสบชัยชนะและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง"
จากนั้นก่อนเดินทางออกจากกองกำลังสุรนารี นาบกรัฐมนตรี ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี ซึ่งมีทั้งข้าวสารไข่ไก่ ไข่เค็ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช M150 พร้อมกระดาษชำระ ด้วย