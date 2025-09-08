ขอพร “พระเจ้าตากสินฯ” อิ่มบุญสุขใจ ที่ ”วัดเจ้าอาม” วัดดังย่านบางขุนนนท์

พาไปรู้จัก “วัดเจ้าอาม” อีกหนึ่งวัดดังแห่งย่านบางขุนนนท์ ที่เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ซึ่งวัดแห่งนี้ชาวพุทธมักนิยมมาไหว้ขอพรเสริมดวงกับองค์หลวงพ่อโตและพระเจ้าตากสินฯ นอกจากนั้นนั้นวัดเจ้าอามยังเป็นหนึ่งในวัดที่ “หมอลักษณ์” นิยมมาทำพิธีที่นี่ด้วย
“วัดเจ้าอาม” สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี โดยพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมเอกที่มีนามว่า “อาม” หรือ “เจ้าอาม” ที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเข้าใจผิดว่ามีการคบชู้สู่ชาย พร้อมกับได้สร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ขึ้นองค์หนึ่งเพื่อบรรจุอัฐิพระสนมอาม
แต่การสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในวัดยังไม่แล้วเสร็จดี เนื่องด้วยพระเจ้าตากสินมหาราชทรงติดศึกน้อยใหญ่จนสิ้นรัชกาลไปเสียก่อน ต่อมาจอมพลประภาส จารุเสถียร และท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเชียงใหม่ มาประดิษฐานไว้ที่ส่วนยอดของพระปรางค์ และนำต้นศรีมหาโพธิ์กับต้นสาละ จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ตามที่ปรากฏเห็นถึงปัจจุบันนี้
ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เริ่มที่ “พระอุโบสถ” ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง และมี “วิหารหลวงพ่อโต” ที่เป็นวิหารทรงมหาอุตที่ด้านในประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อศิลา” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาแลง
หลวงพ่อโต เรียกว่าเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านละแวกนี้ต่างรับรู้ถึงปาฏิหารย์ที่หลวงพ่อโตได้เคยแสดงออกมาให้ชาวบ้านเห็นจนเป็นที่เลื่องลือปากต่อปาก อย่าง เหตุการณ์ที่มีน้ำสีเหลืองเหนียว ไหลออกมาจากองค์พระ ชาวบ้านก็ต่างพากันสงสัย จนผ่านไปไม่กี่เดือน ก็เกิดโรคฝีดาษระบาดรุนแรง จนชาวบ้านต้องมาขอพรจากหลวงพ่อโต ให้โรคร้ายหายไป ไม่นาน โรคระบาดนั้นก็หมดไปนั่นเอง
นอกจากนั้นในวิหารยังมี “หลวงพ่อสมปรารถนา” และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ประดิษฐานอยู่ด้วย โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปสักการะและปิดทองที่องค์พระได้ด้วย
และสำหรับไฮไลต์เด่นของที่วัดก็คือ “พระปรางค์” องค์ใหญ่ที่โดดเด่นเป็นสง่า ที่ด้านในบรรจุอัฐิพระสนมอาม ส่วนบนชั้นยอดมีพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่บรรจุอยู่
รวมถึงยังมีรูปปั้นของ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ให้ได้สักการะบูชาขอพรเสริมดวงกันอีกด้วย ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าการบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ที่วัดแห่งนี้จะช่วยเสริมมงคลชีวิตและแก้เคราะห์กรรมได้
“วัดเจ้าอาม” ตั้งอยู่ที่ริมถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline