ครม.ไฟเขียวขยายเวลาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงฯ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 พ.ย.นางสาวอัยริยทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้ ขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปอีก โครงการจากเดิม 16 ปี /ปีงบประมาณ2555-2570 /เป็น 20 ปี ปีงบประมาณ 2555 -2574 ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 15,000 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ
โครงการนี้ดำเนินการโดยกรมชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำและส่งน้ำระหว่าง เขื่อนแม่แตง – เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ สนับสนุนภาคเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า การขยายระยะเวลาในครั้งนี้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและระบบประกอบอื่น ๆ เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานวิศวกรรม และสามารถส่งมอบประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2570 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งเพื่อการเกษตร การผลิต และการดำรงชีพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือให้เติบโตอย่างสมดุลและมั่นคง