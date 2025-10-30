วิ่งสะดวก! ทช.แก้ไขคันทางทรุดตัวเสร็จแล้ว! ถนน อย.2008 แยก ทล.33 - บ้านปากแรด “นครหลวง, ท่าเรือ” จ.อยุธยา เสร็จแล้ว

กรมทางหลวงชนบท แก้ไขคันทางทรุดตัว ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.2008 แยก ทล.33 - บ้านปากแรด อำเภอนครหลวง, ท่าเรือ จ.อยุธยาเสร็จแล้ว หนุนขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่างอำเภอ/จังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการแก้ไขคันทางทรุดตัวถนนทางหลวงชนบทสาย อย.2008 แยก ทล.33 - บ้านปากแรด อำเภอนครหลวง, ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 13+750 ถึง กม.ที่ 15+950 รวมระยะทางดำเนินการ 2.200 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 39.947 ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เนื่องจากถนนทางหลวงชนบทสาย อย.2008 มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งโลจิสติกส์ ทช. จึงได้ดำเนินการแก้ไขคันทางทรุดตัว เพื่อบำรุงรักษาถนนสายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณสูงในเขตชุมชน โดยได้ดำเนินการตอกเสาเข็ม เพื่อรองรับน้ำหนักด้านขวาทางขนานคลองชลประทาน ซ่อมพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์บริเวณไหล่ทาง และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง รวมไปถึงมีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภั
โครงการฯ นี้ นอกจากจะเป็นการบำรุงรักษาถนนสายดังกล่าวให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดพระนครศรียุธยา และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการเดินทางที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตให้ทุกการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้การขนส่งวัสดุอุตสาหกรรม และสินค้าทางการเกษตรสามารถลำเลียงออกสู่ตลาดได้อย่างทันเวลาอีกด้วย