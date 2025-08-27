องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นวันที่สอง

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษาฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นวันที่ 2 โดยมี นายวัชระ หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายไชยวัฒน์ กำทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนครินทร์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายทนงศักดิ์ อะโน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายอาทร คงแท่น ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง นายชวนินทร์ สุภาษา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายสัมพันธ์ พิรกุลวานิช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายวัชรดุลย์ ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายวัชรดุลย์ ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แก่แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สรุปความว่า "...ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เหนือจังหวัดสุโขทัย และบริเวณตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง..." ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งผ่านพลเอกเทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราชองครักษ์ ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมบริเวณด้านเหนือของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของราษฎร โดยโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 มีลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน ประเภท zone type ความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร สูง 27.50 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 7,330,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทาน ในฤดูฝน จำนวน 4,500 ไร่ ในฤดูแล้ง จำนวน 2,000 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน
ต่อมาช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปยัง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายชวนินทร์ สุภาษา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน โดยโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 มีลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน ประเภท homogeneous ความกว้าง 9.00 เมตร ยาว 319.30 เมตร สูง 23.50 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทาน จำนวน 24,500 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน
ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับกลุ่มใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มบริหาร) จำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) จำนวน 15 กลุ่ม