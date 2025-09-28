“ธรรมนัส” ตรวจสร้างประตูระบายน้ำวังจิก มั่นใจเสร็จครบ 5 แห่ง ก.พ. 69 จัดการได้กว่า 80% แก้ท่วมแล้งยั่งยืน

รมว.เกษตรฯ ตรวจก่อสร้างประตูระบายน้ำวังจิก มั่นใจเสร็จครบ 5 แห่ง ก.พ. 69 ชี้ ช่วยจัดการน้ำได้กว่า 80% เทียบอ่างเก็บน้ำ 40 ล้าน ลบ.ม. แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง ยั่งยืน
วันนี้ (28 ก.ย.) เวลา 15.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
โดย ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำตามแผนการศึกษาจำนวน 5 แห่ง ขณะนี้แล้วเสร็จแล้ว 3 แห่ง ส่วนประตูที่ 4 คาดว่า จะเปิดใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เร็วกว่ากำหนดเดิมเดือนเมษายน ขณะที่ประตูที่ 5 ซึ่งเป็นแห่งสุดท้าย มีความคืบหน้ากว่า 80% และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
“เมื่อโครงการประตูระบายน้ำครบทั้ง 5 แห่ง จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมและพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในฤดูน้ำหลากและฤดูแล้ง สามารถกำหนดพื้นที่กักเก็บและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเชื่อมโยงการจัดการระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า หากก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้งหมด จะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ไม่น้อยกว่า 80% เทียบเท่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ชาวจังหวัดพิจิตรไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนที่ผ่านมา