สชป.8 ลงพื้นที่ตรวจสภาพตัวเขื่อนและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นาย ฉ.นพฉัตร เข็มพิลา วิศวกรชลประทานชำนาญการ ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกับ นายยุทธศาสตร์ ธีระวัฒนา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพตัวเขื่อนและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ผลจากการตรวจสภาพตัวเขื่อนและอาคารประกอบ พบว่าอยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินงานภายใต้ 9 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2568 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยง ตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลศาสตร์ คันกั้นน้ำ ทำนบ และพนังกั้นน้ำ พร้อมบริหารจัดการน้ำสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อย่างยั่งยืนต่อไป