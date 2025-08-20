รมว. อรรถกร เยือนบุรีรัมย์ ช่วยเหลือเกษตรกร เหตุปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา

วันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายคงฤทธิ์ สุภักดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายธนบดี รักสัตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ร่วมปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกร ก่อนจะเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงยืนหยัดมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบภัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยดี จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ