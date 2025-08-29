สชป. 8 ต้อนรับ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อเร็วๆนี้ นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นางศศิพร ปาณิกบุตร รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีของราษฎรตำบลโนนดินแดงและกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
จากนั้นในช่วงบ่าย นางศศิพร ปาณิกบุตร รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองโป่งฯ และการพัฒนาแหล่งน้ำอีก 14 แห่ง ตามข้อเสนอแนะขององคมนตรี ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป