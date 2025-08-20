xs
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.6 ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาจุดติดตั้ง Accelerometer เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา  นายวัลลพ กรรณิการ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน นายพิษณุ ศรีศุภอรรถ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ พร้อมด้วย นายวิทัศน์  แผนหล้า นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ร่วมกับ บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาจุดติดตั้ง Accelerometer เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว  เพื่อให้ได้จุดที่เหมาะสมสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที และปลอดภัยที่สุด










