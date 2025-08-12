ไล่สกัดระทึก!รถขนไอซ์ฝ่าด่าน ตร.เชียงราย ตอนตีหนึ่ง สุดท้ายพบชนแบริเออร์แต่คนขับเผ่นไร้ร่องรอย

เชียงราย - ตำรวจเชียงรายระดมกำลังไล่กวดกันระทึกตอนตีหนึ่งเศษ..รถทะเบียน กทม.ฝ่าจุดสกัด สุดท้ายพบชนแบริเออร์จุก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ พบขนไอซ์100กว่ากิโลฯ คนขับหลบหนี
วันนี้ (12 ส.ค.) ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจโยธิน สภ.เมืองเชียงราย ได้ตั้งจุดสกัดป้องกันการลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามโครงการ No drugs No dealers บริเวณถนนศรีเวียงหน้าหมู่บ้านภูคำ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็น 2 ช่องจราจารเชื่อมตัวเมืองเชียงรายกับเส้นทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันออก
ต่อมาเวลาประมาณ 01.00 น.เศษ ได้ตรวจพบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอเเวนซ่า สีดำ ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับจากตัวเมืองมุ่งหน้าจะไปทางถนนบายพาส จึงได้เรียกตรวจสอบ
แต่ปรากฎว่าคนขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับไม่ยอมหยุดให้ตรวจ ทั้งยังเร่งเครื่องฝ่าจุดสกัด จากนั้นขับหลบหนีตรงไปตามถนนหมายเลข 1233 สายเชียงราย-เวียงชัย ทำให้เจ้าหน้าที่ได้นำรถออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด
กระทั่งรถเป้าหมายที่หลบหนีมุ่งตรงไปบริเวณจุดก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ตรงจุดติดต่อระหว่าง ต.รอบเวียง กับ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งมีการสร้างทางยกระดับและมีการทำทางเบี่ยง ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกับแนวป้องกันหรือแบริเออร์ข้างทางจนรถเสียหายขับต่อไปไม่ได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ตามไปถึงพบว่าคนขับรถได้เปิดประตูรถแล้วหลบหนีไปแล้วทิ้งรถจอดขวางถนนไว้ เมื่อตรวจสอบภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 4 ใบ บางใบแตกเพราะแรงระแทกของรถภายในบรรจุห่อใบชาสีเขียวอยู่เต็ม เมื่อเปิดดูในหอใบชาพบบรรจุยาเสพติดประเภทไอซ์ชั่งน้ำหนักรวมกันได้ทั้งหมดได้ประมาณ 110 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำกำลังออกติดตามจับกุมคนขับรายนี้ต่อไป.