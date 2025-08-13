โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบ หลักสูตร ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั่วโรงเรียน) ประจำปีพ.ศ.2568

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายเชิดชาย ปุณณะบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุวิชัย นนทะภา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ประจำปี พ.ศ. 2568” โดยในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายเชิดชาย ปุณณะบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรม
กรมชลประทาน มีนโยบายที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจในงานชลประทาน ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านชลประทานและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ แก่ผู้ปกครองที่เป็นเกษตรกรได้ ร่วมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รุ่น จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมโครงการฯหนองหวาย