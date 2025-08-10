“นเรศ”เปิดโครงการรวมรุ่นยุวชนประชาธิปไตยภาคเหนือ ปลุกพลังเยาวชนประชาธิปไตย ร่วมสร้างสังคมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศ

วันนี้( 10 ส.ค.)ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ พรรคกล้าธรรม เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทของกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาประชาชนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภาคเหนือ
โดยนายนเรศ กล่าวว่า กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนประชาธิปไตยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 16 ปี มีเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยยุวชนฯ ได้แสดงบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยไปยังสถาบันการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นพลังของเยาวชนที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างเสริมประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
“สิ่งสำคัญคือ บทบาทของเยาวชนในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติที่ต้องประพฤติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น พร้อมเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย อันเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
จากนั้น นายนเรศ ได้บรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาประชาชน ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการ รวมถึงตอบข้อคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการ