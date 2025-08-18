รมว.อรรถกรฯ ดัน 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่สอด

วันนี้ (18 สิงหาคม 2568) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนพื้นที่ภาคเหนือ และตราจราชการในจังหวัดตาก โดยมี นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายวัชรดุลย์ ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการฯ
สำหรับในพื้นที่อำเภอแม่สอด กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอีก 17 โครงการ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปะเล้ง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2570 – 2572 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1.93 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ ในฤดูแล้ง 900 ไร่ และ ฤดูฝนอีก 1,300 ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำได้อีกด้วย
ด้านโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กึ๊ดตอนบน อำเภอแม่สอด มีแผนงานก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2571-2573 เมื่อแล้วเสร็จ จะเก็บน้ำได้ประมาณ 2.31 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวแม่สอดได้อย่างยั่งยืน