จีนเปิดทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่เชื่อมถึงเมืองชายแดนจีน-เวียดนาม

ซินหัว — เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเปิดให้บริการทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ ซึ่งเชื่อมต่อถึง “ผิงเสียง” เมืองชายแดนจีน-เวียดนาม และยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน
รายงานระบุว่าทางรถไฟความเร็วสูงสายหนานหนิง-ผิงเสียง ได้เริ่มต้นให้บริการอย่างเต็มรูปแบบด้วยรถไฟขบวนดี9668 (D9668) ออกเดินทางจากสถานีผิงเสียงตะวันออกเมื่อวันศุกร์ (5 ธ.ค.) โดยปัจจุบันการเดินทางจากผิงเสียงไปยังหนานหนิงใช้เวลาเพียง 75 นาที ประหยัดเวลา 178 นาที เมื่อเทียบกับรถไฟโดยสารทั่วไป
ทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ช่วงหนานหนิง-ฉงจั่ว ที่เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2022 และช่วงฉงจั่ว-ผิงเสียง ที่เพิ่งเปิดให้บริการล่าสุด โดยช่วงฉงจั่ว-ผิงเสียง มีระยะทาง 81 กิโลเมตร และรับรองการเดินรถด้วยความเร็วสูงถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ ทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ถือเป็นการเพิ่มช่องทางบนระเบียงการขนส่งจีน-กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ต่อจากทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองฝางเฉิงกั่งกับเมืองตงซิง ซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งในกว่างซีที่ตั้งอยู่บนชายแดนจีน-เวียดนาม เปิดทำการวันที่ 27 ธ.ค. 2023 และเป็นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนสายแรกที่เชื่อมต่อถึงชายแดนจีน-เวียดนาม
สำหรับกว่างซีนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน การเปิดทางรถไฟความเร็วสูงสายหนานหนิง-ผิงเสียงอย่างเต็มรูปแบบทำให้ปัจจุบันผิงเสียงได้บูรณาการเข้ากับเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงของจีนผ่านศูนย์กลางในหนานหนิง.