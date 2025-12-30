ผอ.ศปรฟ.บช.ก.ส่งตำรวจคุมเข้มบนขบวนรถไฟดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผอ.ศปรฟ.บช.ก.จัดกำลังตำรวจคุมเข้มบนขบวนรถไฟทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันนี้ ( 30 พ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก.ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ ( ศปรฟ.บช.ก.) จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนตามตู้รถไฟ และสถานีรถไฟจุดสําคัญทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรกลับภูมิลำเนาด้วยรถไฟโดยสาร
พล.ต.ต.ศารุติ กล่าวว่า สำหรับภารกิจดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุทะเลาะวิวาทบนขบวนรถไฟ รวมถึงการตรวจตรากระเป๋าสัมภาระต้องสงสัยต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ยึดถือหลักมาตรฐานวิชาชีพ และมุ่งเน้นการบริการประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลําเนาของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย อุ่นใจ และมีความเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของตํารวจ