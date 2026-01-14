ด่วน! เครนก่อสร้างรถไฟไทย-จีนสัญญา 3-4 หล่นทับรถไฟช่วง อ.สีคิ้ว มีผู้โดยสารบาดเจ็บหลายราย

เครนก่อสร้างรถไฟไทย-จีนหล่นทับรถไฟ ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น กับสถานีสีคิ้ว เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 20-30 ราย รอยืนยันผู้เสียชีวิต โดยเป็นงานก่อสร้างสัญญา 3-4 มี ITD เป็นผู้รับเหมา
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (14 ม.ค. 69) เวลาประมาณ 09.13 น. เกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ตกใส่ตู้ขบวนรถไฟช่วงระหว่างสถานี หนองน้ำขุ่น กับสถานีสีคิ้ว มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บประมาณ 20-30 ราย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ส่วนผู้เสียชีวิตรอการยืนยัน
สำหรับรถไฟดังกล่าวเป็นขบวน 21 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี เกิดเหตุหลังออกจากสถานีหนองน้ำขุ่น ช่วง 09.13 น.
โดยจุดเกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา งานโยธา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด มีผู้รับจ้างคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) เป็นผู้รับเหมา