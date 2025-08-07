เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเตรียมเยือนเกาหลีใต้ หารือความร่วมมือการค้า-การลงทุน

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับ โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ (10) โดยทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และพลังงานนิวเคลียร์ ตามการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้วันนี้ (7)
โต เลิม จะเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เยือนเกาหลีใต้นับตั้งแต่อี แจ-มยอง เข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศจากการเลือกตั้งในเดือนมิ.ย. และเกิดขึ้นหลังจากทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ที่หลีกเลี่ยงอัตราภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นจากสหรัฐฯ
โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่า ผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมถึงความมั่นคงในภูมิภาค โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ จะกำหนดอัตราาภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้ 15% และสินค้าจากเวียดนามที่ 20%
บริษัทเกาหลีใต้เช่น ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทุ่มเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในเวียดนามเพื่อขยายฐานการผลิตนอกจีน.