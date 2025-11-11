รถไฟไทย-จีน เฟส 2 เริ่มสร้างปี 69 “รฟท.-วสท.-สทร.”เซ็นMOU หนุนใช้วัสดุในประเทศก่อสร้าง

การรถไฟฯ จับมือ”วสท.-สทร.”ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างผลิตในประเทศ (Local Content) ในโครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ที่เตรียมเปิดประมูล เริ่มก่อสร้างในปี 69
วันนี้ (11 พ.ย. 2568) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย โดยมีนายอนันต์ เจนงามกุล รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์อเนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา และนางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ได้ร่วมลงนาม
นายอนันต์ เจนงามกุล รองผู้ว่าฯรฟท. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการพัฒนามาตรฐานงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนข้อกำหนดการก่อสร้างงานโยธาเพิ่มเติม จากมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของจีนในงานก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด
ขณะเดียวกัน ยังมุ่งส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content) ให้ได้มากที่สุด ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย “Thailand First” ของกระทรวงคมนาคม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป (11 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2573)
การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาควิชาชีพวิศวกรรมไทย ในการยกระดับการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อไป
สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา–หนองคาย ระยะทาง 357.12 กิโลเมตร งบประมาณลงทุน จำนวน 341,351.42 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย ซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่อง ของช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฯ) ดำเนินการในส่วนของการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินและการก่อสร้างงานโยธาภายในกรอบวงเงิน
ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้เตรียมเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ และเตรียมการประกวดราคาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถออกเอกสารประกวดราคาเพื่อหาผู้ดำเนินโครงการและเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2569 และเปิดให้บริการได้ภายในปี 2574