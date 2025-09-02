รถไฟ”ไทย-จีน”ล้มดีลสัญญา 4-5 ปมมรดกโลกยื้อ 3 ปี CIVIL ปฎิเสธรับงาน รฟท.ชงบอร์ดเร่งเปิดประมูลใหม่

ล้มดีล”รถไฟไทย-จีน”สัญญา 4-5 “บ้านโพ-พระแก้ว” หลัง”บุญชัยพาณิชย์”หรือ บมจ.ซีวิล เลิกยืนราคาหลัง 30 ส.ค.ที่ผ่านมาและปฎิเสธเซ็นสัญญา พิษปมปม”มรดกโลก”สถานีอยุธยาติดหล่มกว่า 3 ปี รฟท.เตรียมชงบอร์ดเปิดประมูลใหม่เล็งแยกสัญญาทางวิ่ง-สถานี คาดเริ่มสร้างกลางปี 69
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด วงเงิน 10,325.90 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยที่ผ่านมา มีการหารือกับเอกชน เพื่อขยายเวลาในการยืนราคามาแล้วหลายครั้ง ครั้งล่าสุด สิ้นสุดถึงวันที่ 31 ส.ค. 2568 และรฟท.ขอให้เข้าลงนามสัญญา แต่ทางเอกชนแจ้งกลับ รฟท.ปฎิเสธในการลงนามสัญญาและไม่ขอต่อเวลาในการยืนราคาอีก
ดังนั้น รฟท.จะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด นำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ในการประชุมเดือนก.ย. 2568 เพื่อขอยกเลิกผลการประมูลครั้งนี้ เพื่อเปิดประมูลสัญญา 4-5 ใหม่
ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้ สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้ ทั้งที่เปิดประมูลมาตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากติดปัญหากรณีมรดกโลก และมีการปรับแบบ ลดขนาด ความสูงทางวิ่ง และปรับรูปแบบสถานีตามความเห็นของยูเนสโก จนได้ข้อสรุปหลังคณะผู้เชี่ยวชาญ จากองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกลงพื้นที่ รวมถึงแนวทางประสานกับกรมศิลปากร ในระหว่างการก่อสร้าง ที่จะมีการขุดเจาะต่างๆ ที่อาจจะกระทบหรือพบแหล่งโบราณสถานได้
รายงานข่าวระบุว่า ในการประมูลใหม่นั้น รฟท. มีแนวคิดที่จะแยกสัญญางานก่อสร้างทางวิ่งและงานก่อสร้างอาคารสถานีออกจากกัน โดยงานทางวิ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ไม่มีข้อติดขัดแล้ว ส่วนงานอาคารสถานี ยังต้องรอหนังสือทางการ จากคณะกรรมการมรดกโลก อย่างไรก็ตาม การจะแยกประมูล 2 สัญญาได้หรือไม่นั้น ต้องนำมติครม.ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งประเมินวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสถานี ประมาณ 20% ส่วนทางวิ่งวงเงินประมาณ 80%
ซึ่งในการประมูลใหม่ หลังบอร์ดรฟท.เห็นชอบ จะมีขั้นตอนในการกำหนดราคากลางใหม่และ ทำร่างทีโออาร์ใหม่ด้วย คาดว่า หากสามารถแยกสัญญาได้ จะเปิดประมูลส่วนของทางวิ่งได้ภายในปีนี้ และได้ตัวผู้รับจ้างกลางปี 2569 ขณะที่การก่อสร้างอาจจะมากกว่า 3 ปี เนื่องจากมีกระบวนการระหว่างก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแหล่งโบราณสถาน
ขณะที่ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVILโดยนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีหนังสือชี้แจง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความจำเป็นต้องปฏิเสธเข้าทำสัญญาและสิ้นสุดการยืนราคา โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – หนองคาย สัญญา 4-5 (บ้านโพ – พระแก้ว) โดยระบุสาเหตุสำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แบบ และขั้นตอนการทำงาน แตกต่างจากข้อกำหนดเดิมตามเอกสารข้อเสนอประกวดราคา
โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางแหล่งวัฒนธรรมเป็นมรดกโลก ส่งผลกระทบต่อการวางแผนงาน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนการควบคุมต้นทุน รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง อาจทำให้มูลค่าการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – หนองคาย สัญญา 4-5 (บ้านโพ – พระแก้ว)ระยะทาง 13.3 กม. ราคากลางที่ 11,801 ล้านบาท เปิดประมูลเมื่อปี 2564 โดย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD เสนอราคาต่ำสุด 9,913 ล้านบาท แต่ไม่ยืนราคา รฟท.จึงเชิญผู้เสนอราคาต่ำลำดับถัดไปเจรจา แต่บริษัทฯ ปฏิเสธ จึงเชิญรายที่ 3 ได้แก่ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด (เครือ บมจ.ซีวิลเอนจิเนียริ่ง) เจรจาตามขั้นตอน สรุปราคาที่ 1.03 หมื่นล้านบาท โดยบอร์ดรฟท.ได้อนุมัติสั่งจ้างบริษัท บุญชัยพาณิชย์ฯ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2566