รฟท.เปิดประมูลบริการ"ตู้เสบียง"บนขบวนรถด่วนพิเศษ ชุด 115 คัน สัญญา 3 ปี

การรถไฟฯ เชิญชวนเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถด่วนพิเศษ ชุด 115 คัน กำหนดอายุสัญญา 3 ปี ยื่นซองได้ถึง 22 ธ.ค.68
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีความประสงค์ที่จะให้เช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษชุด 115 คัน รวมจำนวน 8 ขบวน โดยวิธีเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ กำหนดอายุสัญญา 3 ปี
การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟให้สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในตู้เสบียงได้อย่างสะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัย และจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพการให้บริการบนขบวนรถด่วนพิเศษให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้สนใจยื่นเสนอโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ต้องเป็นนิติบุคคล 2.ต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามประกาศเชิญชวนฯ และ 3. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท โดยกำหนดเปิดขายเอกสารและยื่นซองเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 22 ธันวาคม 2568 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ 5,350.- บาท และกำหนดยื่นซองเสนอโครงการฯ ในวันที่ 6 มกราคม 2569
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเช่าสิทธิและบริหารสัญญา
กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น 2 อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทร 02-220 – 4628 , 02-621-8701 ต่อ 5286