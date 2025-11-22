รถไฟสายใต้ งดเดินรถ 10 ขบวน “หาดใหญ่-สงขลา”น้ำท่วมสูง

การรถไฟฯ แจ้งงดเดินขบวนรถเส้นทางสายใต้ จำนวน 10 ขบวน ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหลังเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ ตั้งแต่ ชุมทางหาดใหญ่
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งงดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ในวันนี้ (22 พ.ย. 2568) เนื่องจากเหตุน้ำท่วมอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและมีน้ำท่วมเหนือสันรางระหว่างสถานีวัดควนมีด - จะนะ และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินผ่านไปได้ การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินรถ จำนวน 10 ขบวน เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพอภิวัฒน์)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์)
3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพอภิวัฒน์)
4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์)
5. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์)
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารยังสามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟทั่วประเทศ และ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง