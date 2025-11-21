น้ำท่วมสูง!รถไฟสายใต้ แจ้งงดเดินรถ-เปลี่ยนเส้นทาง 15 ขบวนช่วง”ชุมทางหาดใหญ่ - คลองแงะ”

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและงดเดินขบวนรถเส้นทางสายใต้ ช่วงระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่ - คลองแงะ ชั่วคราวหลังเกิดน้ำท่วมระดับสูงกว่าสันราง และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทาง รวม 15 ขบวน จองตั๋วไว้ล่วงหน้า คืนเงินค่าได้เต็มราคา
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 พฤศจิกายน 68) ได้เกิดเหตุน้ำท่วมระดับสูงกว่าสันราง ประมาณ 15 เซนติเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 933/15-934/3 ระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่ - คลองแงะ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 200 เมตร ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางรถไฟเสียหายหลายจุด การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินรถในเส้นทางสายใต้ ช่วงสถานีชุมทางหาดใหญ่ - คลองแงะ จังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราว เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และยังได้กำชับให้ตรวจสอบ และให้เร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายหากระดับน้ำลดลง ตลอดจนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถโดยสารสายใต้ ช่วงสถานีชุมทางหาดใหญ่ - คลองแงะ เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 15 ขบวน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทาง จำนวน 11 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ ทั้งนี้ มีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากปาดังเบซาร์ไปยังชุมทางหาดใหญ่
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพอภิวัฒน์ - ตรัง - กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช - กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพอภิวัฒน์ - กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์
- ขบวนรถท้องถิ่น 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางเขาชุมทอง – สุไหงโกลก - ชุมทางเขาชุมทอง
- ขบวนรถท้องถิ่น 455/456 นครศรีธรรมราช – ยะลา – นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางเขาชุมทอง - ยะลา - ชุมทางเขาชุมทอง
2. ขบวนรถงดเดิน จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 947/948 ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 949/950 ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ