รฟท.ประกาศปรับแผนเส้นทางสายใต้ 4 ขบวน งดเดินรถช่วง ‘ทุ่งสง-กันตัง’

สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมรางรถไฟ ทางแยกสายกันตังและสายนครศรีธรรมราช ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงประกาศแผนการเดินรถวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้
1. ขบวนรถด่วนที่ 85 เดินถึงทุ่งสง และรอเดินกลับเป็นขบวน 86 (ทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินช่วงทุ่งสง -นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง
2. ขบวน 83 และ 167 เดินถึงทุ่งสง แล้วรอเดินกลับเป็นขบวน 84 และ 168 (ทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินช่วงทุ่งสง – ตรัง/กันตัง-ทุ่งสง
3. ขบวน 451/452 มีเดินรถเฉพาะช่วง ชุมทางเขาชุมทอง – สุไหงโกลก – ชุมทางเขาชุมทอง
4. ขบวน 455/456 มีเดินรถเฉพาะช่วง ชุมทางเขาชุมทอง – ยะลา – ชุมทางเขาชุมทอง
5. ขบวน 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก-สุราษฎร์ธานี เดินรถตามปกติ
6. ขบวน 445/446 ชุมพร-หาดใหญ่-ชุมพร เดินรถตามปกติ
7. ขบวนรถที่ 171 / 37 / 31 / 169 เดินรถได้ตามปกติถึงปลายทาง
