รฟท.แจ้งงดเดินรถสายใต้ ช่วงชุมทางหาดใหญ่-คลองแงะ หลังน้ำท่วมสูงกว่าสันราง

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (21 พฤศจิกายน 68) ได้เกิดเหตุน้ำท่วมระดับสูงกว่าสันราง ประมาณ 15 เซนติเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 933/15-934/3 ระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่-คลองแงะ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 200 เมตร ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางรถไฟเสียหายหลายจุด การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินรถในเส้นทางสายใต้ ช่วงสถานีชุมทางหาดใหญ่-คลองแงะ จังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราว เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และยังได้กำชับให้ตรวจสอบ และเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายหากระดับน้ำลดลง ตลอดจนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถโดยสารสายใต้ ช่วงสถานีชุมทางหาดใหญ่-คลองแงะ เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 15 ขบวน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทาง จำนวน 11 ขบวน ประกอบด้วย
(1) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 ปาดังเบซาร์-กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพอภิวัฒน์ ทั้งนี้ มีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากปาดังเบซาร์ไปยังชุมทางหาดใหญ่
(2) ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง-กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์-ชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพอภิวัฒน์
(3) ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพอภิวัฒน์-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์-ชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพอภิวัฒน์
(4) ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพอภิวัฒน์-กันตัง-กรุงเทพอภิวัฒน์ ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์-ชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพอภิวัฒน์
(5) ขบวนรถท้องถิ่น 451/452 นครศรีธรรมราช-สุไหงโกลก-นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางเขาชุมทอง-สุไหงโกลก-ชุมทางเขาชุมทอง
(6) ขบวนรถท้องถิ่น 455/456 นครศรีธรรมราช-ยะลา-นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางเขาชุมทอง-ยะลา-ชุมทางเขาชุมทอง
2. ขบวนรถงดเดิน จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย
(1) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 947/948 ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-ชุมทางหาดใหญ่
(2) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 949/950 ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-ชุมทางหาดใหญ่
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากไม่ประสงค์เดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ