รถด่วนพิเศษใต้–กรุงเทพฯ ตกรางที่กุยบุรี เจ็บ 10 ราย รถไฟยังเดินได้ปกติ

ประจวบคีรีขันธ์ - เกิดเหตุโบกี้ตู้นอนแอร์ 3 ตู้ท้าย ขบวนรถด่วนพิเศษสุไหงโก-ลก–กรุงเทพฯ และปาดังเบซาร์–กรุงเทพฯ ตกรางบริเวณโค้งเข้าสถานีกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย เจ้าหน้าที่เร่งกู้โบกี้ คาดเสร็จภายในวันนี้
เวลา 05.00 น. วันนี้( 9 ส.ค.) เกิดเหตุขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนที่ 38 (สุไหงโก-ลก–กรุงเทพอภิวัฒน์) และขบวนที่ 46 (ปาดังเบซาร์–กรุงเทพอภิวัฒน์) รถพ่วงในขบวนประกอบด้วยรถนั่งและนอนชั้น 1 ชั้น 2 , รถนั่งพัดลมชั้น 2 และ ชั้น 3 เกิดอุบัติเหตุตกรางขณะวิ่งผ่านโค้งก่อนเข้าสถานีกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โบกี้ที่ตกรางเป็นตู้นอนปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 3 ตู้ท้ายของขบวน ซึ่งเป็นชุดรถของขบวนที่ 46 ส่งผลให้มีผู้โดยสารบาดเจ็บ 10 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกุยบุรี ทราบชื่อ อาทิ นางนิล แก้วคงอิน, น.ส.ทิพย์สุดา แก้วคงอิน, ด.ญ.ปาลิตา นุ่มร่ม, น.ส.จาริณี คุณะชล, น.ส.กานดา ทวีสุข, น.ส.ไพริน นกแก้ว, นางผานิต คงนก, นาย Lincian Foong (ชาวมาเลเซีย), น.ส.สิททะบงกร รุจิระยรรยง และ น.ส.เยาวนาถ มังคละ ขณะนี้แพทย์อนุญาตให้ผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้ว 3 ราย
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดรถทัวร์รับส่งผู้โดยสารจากโบกี้ที่ตกรางไปยังกรุงเทพฯ แทน เบื้องต้นจุดเกิดเหตุเป็นรางคู่ ไม่กีดขวางการเดินรถ ขบวนรถไฟสายใต้ยังวิ่งได้ตามปกติ ทั้งรถขาล่องและขาขึ้นกรุงเทพฯ
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอกุยบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานงานร่วมกับการรถไฟฯ เพื่อเก็บกู้โบกี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ ส่วนสาเหตุการตกรางอยู่ระหว่างสอบสวนของเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ