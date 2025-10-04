ทดสอบผ่าน!ขบวนรถไฟ “MySawasdee"เตรียมขยาย"ปาดังเบซาร์ – สุราษฎร์ธานี"เชื่อมมาเลย์ ธ.ค.นี้

รฟท.เผย ทดสอบขบวนรถไฟ “MySawasdee” ลากจูงด้วยรถจักร QSY ร่วมกับการรถไฟมาเลเซีย ผ่านฉลุย เตรียมขยายเส้นทางถึงสุราษฎร์ธาน ธ.ค.นี้ เชื่อมท่องเที่ยวของ 2 ประเทศ และและเตรียมทดสอบเดินรถเส้นทาง กรุงเทพอภิวัฒน์ – บัตเตอร์เวิร์ท เพิ่มทางเลือก
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่รถไฟฯ ได้ทดสอบเดินขบวนรถไฟ “MySawasdee” ร่วมกับการรถไฟมาเลเซีย (KTMB: Keretapi Tanah Melayu Berhad) ระหว่างสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ – สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ผลการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการท่องเที่ยวทางราง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมิตรภาพระหว่างสองประเทศ
โดยความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจากการประชุมระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟมาเลเซีย ครั้งที่ 42 (42nd KTMB – SRT Joint Conference) เมื่อปี 2567 ที่มีมติขยายเส้นทางขบวนรถไฟท่องเที่ยว “MySawasdee” จากเดิมสิ้นสุดที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ให้ขยายถึงสถานีสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเชื่อมโยงสู่ภาคใต้ของประเทศไทย
ขณะที่ในการประชุม KTMB – SRT Joint Conference ครั้งที่ 43 เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้กำหนดกรอบการให้บริการเบื้องต้นว่า จะเริ่มเดินรถได้ประมาณเดือนธันวาคม 2568
สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ขบวนรถไฟ “MySawasdee” ลากจูงด้วยรถจักร QSY ของการรถไฟฯ เส้นทางปาดังเบซาร์ – สุราษฎร์ธานี และเดินทางกลับเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เพื่อทดสอบด้านเทคนิคที่สำคัญ อาทิ การวัดขนาดความห่างของตัวรถและชานชาลา ระยะห่างล้อ ความสูงของรถที่พ่วง รวมถึงระบบการเบรกของขบวนรถ เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการจริง
ส่วนขบวนรถประกอบด้วย
•รถ PGC จำนวน 1 คัน (รถ Power Car)
•รถ Café จำนวน 1 คัน (รถขายอาหารปรับอากาศ)
•รถ ASC มี 60 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2)
•รถ ADNS มี 20 เตียงบน 20 เตียงล่าง จำนวน 3 คัน (รถนอนปรับอากาศ ชั้น 2)
•รถ AFC มี 36 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน (รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 1)
• รถ Event 1 คัน มี 36 ที่นั่ง (รถนั่งปรับอากาศพร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมสังสรรค์)
•รถ Chillax จำนวน 1 คัน (รถปรับอากาศพร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมสังสรรค์)
นอกจากนี้ ยังมีแผนทดสอบเดินรถเส้นทาง กรุงเทพอภิวัฒน์ – บัตเตอร์เวิร์ท โดยการรถไฟมาเลเซีย จะนำขบวนรถทดสอบ 3 คัน (ประกอบด้วย 1 Power car และ 2 Passenger coaches) เดินทดสอบร่วมในเส้นทางกรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเดินรถจริงด้วย
การขยายเส้นทางขบวนรถไฟ “MySawasdee” สู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เพียงมอบประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น