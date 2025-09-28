มาเลเซียเล็งเก็บเงิน 2-5 ริงกิต นักท่องเที่ยวเข้าไทย ผ่านด่านปาดังเบซาร์-วังเกอเลียน

รัฐบาลท้องถิ่นรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เผยกำลังศึกษาการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวที่จะออกนอกประเทศ มุ่งหน้าประเทศไทย ระหว่าง 2 ถึง 5 ริงกิต (15.27 ถึง 38.18 บาท) เพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ก่อนเสนอรัฐบาลกลางอนุมัติ
วันนี้ (28 ก.ย.) สำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นามา (BERNAMA) ประเทศมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ว่า นายโมห์ด ซูกรี รามิล (Mohd Shukri Ramli) มุขมนตรีรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า รัฐบาลท้องถิ่นรัฐปะลิสกำลังศึกษารายละเอียดและข้อเสนอการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของรัฐ ระหว่าง 2 ถึง 5 ริงกิต (15.27 ถึง 38.18 บาท)
โดยจะเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศ ผ่านศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ด่านควบคุมโรค และรักษาความปลอดภัย (ICQS) ด่านปาดังเบซาร์ ตรงข้ามด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา และด่านวังเกอเลียน ตรงข้ามด่านพรมแดนวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เพื่อไปยังประเทศไทย
ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นจำเป็นต้องศึกษาข้อเสนอนี้ก่อนที่จะยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัตินำไปปฎิบัติเพื่อประโยชน์ต่อรัฐ หากรัฐบาลกลางอนุมัติ จะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในรัฐปะลิสได้ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา หวังว่าจะได้รับการอนุมัติ
ขณะที่นายราฮิมี อิสมาอีล (Rahimi Ismail) เลขาธิการรัฐปะลิส กล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ในการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกลาง เชื่อว่าหากรัฐบาลกลางอนุมัติค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลท้องถิ่น เนื่องจากรายได้สามารถนำไปใช้เพื่อประชาชนและเพื่อการพัฒนาได้
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ข้อมูลคนเดินทางเข้า-ออก ด่านปาดังเบซาร์ (ประเทศไทย) ปีงบประมาณ 2568 เฉพาะเดือน ต.ค. 2567 ถึง ส.ค. 2568 พบว่ามีคนเดินทางขาเข้า (จากประเทศมาเลเซียมายังประเทศไทย) รวม 1,612,651 คน คนเดินทางขาออก (จากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย) รวม 1,601,166 คน โดยช่วงที่คนเดินทางเข้า-ออกมากที่สุดคือเดือน ธ.ค. 2567 ขาเข้า 176,555 คน ขาออก 173,027 คน น้อยที่สุดคือเดือน พ.ย. 2567 ขาเข้า 120,748 คน ขาออก 125,091 คน
ด่านปาดังเบซาร์เป็นด่านเข้า-ออกระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ที่มีคนเดินทางเข้า-ออกสูงเป็นอันดับสอง รองจากด่านบูกิตกายูฮีตัม รัฐเคดะห์ ตรงข้ามด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา โดยเป็นจุดเชื่อมต่อทางรถไฟ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับการรถไฟมาลายา (KTM Berhad) ประเทศมาเลเซีย แต่ทางรถยนต์จะเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงสหพันธรัฐหมายเลข 7 ไปยังเมืองกานการ์ เมืองหลวงของรัฐปะลิส กับทางหลวงหมายเลข 4054 ไปยังตัวอำเภอสะเดา และถนนทางหลวงชนบทสาย สข.1027 ไปท่าอากาศยานหาดใหญ่หรือถนนเพชรเกษม บริเวณคลองแงะได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สำหรับทางรถยนต์ นักท่องเที่ยวนิยมเข้า-ออกผ่านด่านบูกิตกายูฮีตัม กับด่านพรมแดนสะเดามากกว่า เพราะเชื่อมต่อระหว่างทางด่วนเหนือ-ใต้สาย E1 จากกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐปีนัง กับถนนกาญจนวนิช ไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อเนื่องถนนเพชรเกษมเพื่อไปยังกรุงเทพมหานคร
ส่วนด่านวังเกอเลียน กับด่านพรมแดนวังประจัน เป็นด่านขนาดเล็ก เชื่อมระหว่างถนนสายกากิบูกิต-วังเกอเลียน (ทางหลวงหมายเลข 226) ไปออกทางหลวงสหพันธรัฐหมายเลข 7 ไปยังเมืองกานการ์ กับทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ-ด่านชายแดนวังประจัน ห่างจากตัวเมืองสตูล 40 กิโลเมตร และสามารถไปยัง อ.รัตภูมิ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาได้อีกด้วย